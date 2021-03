Dormire in hotel a 7 km da casa...La strana trasferta di Fonseca

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Essere a 7 chilometri da casa ma dormire comunque in hotel. È questa la situazione, un po’ surreale e un po’ romantica, che ha vissuto la scorsa notte Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma è a Kiev in ritiro con la squadra perché stasera affronterà lo Shakhtar Donetsk ed è, ovviamente, in albergo. Ieri sera moglie e figlio sono passati a trovarlo e poi sono tornati nella loro casa di Kiev, l’unica casa - ad ora - di proprietà della famiglia Fonseca. A Roma sono in affitto in una splendida villa a Monteverde, in Portogallo vivono i due figli avuti dal primo matrimonio, a Kiev c’è la casa dove Paulo, la moglie e il piccolo Martin (due anni) hanno costruito la loro famiglia, dove tornano appena possono e dove contano di vivere un giorno, quando Fonseca smetterà di allenare.