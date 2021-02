Il palco di Ibra: l'Olimpico e poi Sanremo, Zlatan cerca gol e applausi

Prima che martedì si accendano le luci di Sanremo, toccherà stasera ai riflettori dell’Olimpico. Zlatan Ibrahimovic cercherà di rubare la scena su un campo di calcio. Come da tradizione, specialmente contro la Roma: è l’avversaria più affrontata in carriera e la vittima più trafitta in A insieme a Parma e Palermo.

Senza il traballante inizio di 2021, anche la presenza di Ibra all’Ariston sarebbe stata meno discussa. Invece il Milan stasera cerca un successo che manca dal 7 febbraio contro il Crotone: da allora in campionato sono arrivate solo sconfitte (due, contro Spezia e Inter) e in coppa solo pareggi (a Belgrado e giovedì in casa con la Stella Rossa).Quattro partite senza successi e quattro gare senza il contributo in zona gol di Zlatan

(Gasport)