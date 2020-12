Terremoto Amazon sui diritti tv: trasmetterà la Champions League

Dopo la Serie A con Dazn, anche per la Champions League cade il monopolio della vecchia tv. E a buttare giù la barriera è Amazon che con la sua Amazon Prime Video è l'emblema della quarta vita dei diritti tv del calcio. Amazon ha messo le mani sulla Champions League anche in Italia, dopo aver acquistato i diritti per le migliori partite del martedì dalla stagione 2021-22 in Germania.

Ieri il colosso dell'e-commerce ha comunicato di essersi aggiudicato i diritti delle migliori partite del mercoledì per il triennio 2021-24, oltre alla Supercoppa europea. E in questi match ci sarà sempre una squadra italiana. Il tutto, secondo le indiscrezioni, per una cifra vicina agli 80 milioni a stagione. La contropartita richiesta è un abbonamento al servizio Prime, che costa 36 euro all'anno.

(Il Sole 24 Ore)