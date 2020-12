Suarez ammette la farsa: «Sapevo già le domande». E la Juventus rischia la penalizzazione

Confermata l'indiscrezione emersa nella giornata di ieri: Luis Suarez conosceva in anticipo le domande che gli sarebbero state poste all'esame di italiano. Ad ammetterlo è stato proprio il calciatore, sentito con l'ausilio di un interprete come persona informata sui fatti. Verrà nuovamente ascoltato, nella giornata di domani, Fabio Paratici. Il ds della Juventus dovrà rispondere delle presunte bugie raccontate all'inizio dell'inchiesta.

Non è chiaro se dalla deposizione dell'attaccante uruguaiano siano emersi elementi legati alla posizione del club bianconero, che rischierebbe un'ammenda ed una penalizzazione di punti in classifica - per eventuale violazione del codice di giustizia sportiva -. Rischia invece un'ammenda ed un periodo di inibizione Luis Suarez.

I tempi, però, rischiano di dilatarsi, con una decisione che potrebbe arrivare addirittura a fine campionato.

(Il Messaggero)