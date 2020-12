Esame Suarez, l'attaccante conferma: "Sapevo le domande"

Luis Suarez avrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell’esame all’Università per Stranieri. È quanto sarebbe emerso dalla deposizione dello stesso calciatore. Suarez è stato assistito da un interprete ed ha deposto parlando in spagnolo, ascoltato come testimone in videoconferenza, nell’ambito di una rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Suarez, pur non essendo necessario per la sua veste di testimone, è stato inoltre assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato. A sua volta ascoltato dai magistrati perugini sempre come persona informata dei fatti.

(ansa)