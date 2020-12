Roma, per Zaniolo zero distrazioni: così prepara il rientro per marzo

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - [...] Dopo un 2020 da dimenticare, con due lesioni al crociato ad entrambe le ginocchia, il centrocampista della Roma ha ripreso a correre sul tapis roulant e, dopo Natale, tornerà a farlo a Trigoria, dove per ora si limita a

Zaniolo punta ad iniziare il 2021 con il lavoro sul campo a Trigoria per poi, dopo due mesi, riprendere gradualmente a lavorare con la squadra. Vuole fare gli ultimi due mesi con la Roma e andare all’Europeo con l’Italia e anche per questo ha momentaneamente messo da parte sponsor, collaborazioni e apparizioni in tv. [...] Perché la priorità ora resta il campo, considerando pure che con il nuovo modulo e l’ottima condizione di Pedro e Mkhitaryan (senza contare le voci di mercato su El Shaarawy) la concorrenza dietro Dzeko è tanta.