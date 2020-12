Da tempo si vocifera di un probabile ritorno in Italia di El Shaarawy nel prossimo mercato di gennaio. Dato per vicino ad una nuova esperienza alla Roma, l'ultima squadra italiana prima di trasferirsi in Cina, sul finire della finestra estiva, stavolta l'attaccante classe 1992 è stato offerto alla Fiorentina. Un discorso avviato da alcuni mediatori di mercato che potrebbe consegnare a Prandelli una nuova soluzione per il reparto offensivo.

(La Nazione)