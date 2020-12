La ripresa è prevista per martedì pomeriggio, ma non è escluso che qualcuno si presenti a Trigoria già lunedì. Durante queste festività tutti hanno festeggiato Natale con parenti e amici: Cristante e la sua Selene, in attesa di diventare genitori di due gemelle, in Lombardia, Mancini in Toscana, Spinazzola in Umbria, Karsdorp in Olanda e gli spagnoli in patria. Fonseca è tornato in Portogallo, Dzeko a Sarajevo, Kumbulla a Verona, Pellegrini è rimasto a Roma.

