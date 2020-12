Trigoria: il 29 la ripresa degli allenamenti. Da valutare Spinazzola e Mirante

Cinque giorni di stop per ricaricare le pile in vista di un gennaio che rappresenterà la prova del nove per la Roma di Paulo Fonseca. Lo scorso gennaio fu segnato da due sconfitte nelle ultime due sfide del girone di andata contro Torino e Juventus e la squadra giallorossa non vuole ripetere gli stessi errori. La ripresa degli allenamenti a Trigoria e' in programma il 29 dicembre con l'obiettivo di preparare la sfida contro la Sampdoria (domenica 3 gennaio, ore 15) all'Olimpico.

Paulo Fonseca dovra' valutare le condizioni di Spinazzola, costretto a saltare l'impegno casalingo contro il Cagliari, e di Mirante, uscito malconcio nel secondo tempo del match con i sardi. In caso di forfait sono pronti Bruno Peres (favorito su Calafiori) e Pau Lopez, ancora a caccia di chance per conquistare la maglia da titolare tra i pali. Ancora ai box e in piena riabilitazione i lungodegenti Nicolo' Zaniolo e Javier Pastore.