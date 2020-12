Roma in Europa senza Mancini e Veretout. Smalling rientra col Sassuolo?

Sarà domani la giornata chiave per capire se e quando la Roma potrà tornare ad avere Veretout, Mancini (esami per loro, si temono lesioni muscolari) e Smalling. L'inglese - che soffre per un fastidio al ginocchio sinistro da ormai 20 giorni - vorrebbe provare ad esserci con lo Young Boys, ma anche oggi si è allenato a parte e sarà sicuramente costretto a rimandare il rientro nella gara contro il Sassuolo.

Fonseca domenica ritroverà, invece, Kumbulla, che ha superato il Covid. Da valutare anche le condizioni di Cristante, che a Napoli ha giocato con un dolore alla caviglia, e quelle di Dzeko e Pellegrini, anche loro reduci dalla positività al Covid. Pastore ha oggi effettuato una visita di controllo.

(gazzetta.it)

