Pellegrini e Veretout ridanno il sorriso a Fonseca

Ieri Pellegrini e Veretout hanno lavorato con il gruppo. La notizia è stata accompagnata anche dal recupero di Chris Smalling, in campo per 45 minuti contro il Cska. Non poteva sperare in meglio, Paulo Fonseca, in vista di una partita che, alla luce del pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Sassuolo, diventa da vincere ad ogni costo. Con Smalling, che non gioca titolare dall’8 novembre a Genova, Pellegrini e Veretout il tecnico portoghese ritrova la spina dorsale della squadra: a loro vanno aggiunti anche i rientri di Edin Dzeko, Mkhitaryan e Spinazzola, assenti a Sofia. Non è detto che saranno tutti in campo dal primo minuto, Smalling, Pellegrini e Veretout, ma già averli a disposizione darà a Fonseca una maggiore libertà di scelta. Rispetto alla formazione che può definirsi titolare, mancherà lo squalificato Pedro, un’assenza che potrebbe dare il via ad un domino che coinvolge tutti i reparti. Al posto dello spagnolo, infatti, dovrebbe giocare Pellegrini, riportato al ruolo in cui ha giocato per quasi tutta la scorsa stagione, al fianco di Mkhitaryan e alle spalle di Dzeko. In alternativa Fonseca potrebbe dare spazio a Carles Perez, che però col Cska è stato tra i peggiori, o provare per la prima volta l’attacco «pesante» con Borja Mayoral in coppia con il bosniaco e con Miki alle loro spalle. A centrocampo al fianco di Veretout il ballottaggio è tra Villar, lo stesso Pellegrini e Cristante.

(Corsera)