Le attese e le insidie del 2021 che verrà

Il 2021 dovrebbe essere l'anno del dentro o fuori per Tor di Valle. [...] Un paio di settimane fa il Ceo della Roma, Guido Fienga, ha incontrato la Raggi. Ufficialmente si è trattato di un incontro di cortesia, in cui il tema stadio sarebbe stato trattato solo marginalmente. [...] Una ricostruzione che in effetti convince e che certifica come in questo momento lo stadio non sia tra le priorità del club. Questo anche in attesa di capire come e quanto vorrà investire Radovan Vitek nel progetto. Ad ora l'imprenditore ceco è ancora ufficialmente estraneo all'affare, non avendo completato l'acquisizione di Eurnova, prevista (e da fonti vicine al magnate assolutamente non in discussione) invece per il prossimo febbraio.

La domanda che ci si pone concretamente è se il progetto, per come è stato strutturato, sia ancora finanziariamente sostenibile e conveniente. Le perplessità sono più che altro sul Business Park [...]. Stadio e Convivium (l'area commerciale) non si toccano [...].

Fa ben sperare l'ordine del giorno approvato domenica scorsa dalla Camera dei Deputati per dotare Roma di uno status giuridico speciale. [...]

(Il Romanista - A. De Angelis)