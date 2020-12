Stadio, un anno buttato

E così si sta concludendo l'ennesimo anno con un nulla di fatto sul fronte stadio. [...] Perché ogni anno che passa senza il nuovo stadio, un diritto acquisito della società e della città, è un fallimento. [...] C'era la convinzione di portare a casa un progetto utile alla città, ma anche alla campagna elettorale. Promessa ribadita lo scorso 19 novembre dalla Raggi. Da allora però è calato nuovamente il silenzio. [...]

Nel frattempo si sono anche rincorse voci su cambi di rotta dei Friedkin, nuove aree su cui far sorgere lo stadio. Tutte finora smentite dai fatti. La realtà è che il 2020 si sta concludendo senza un atto concreto da parte della pubblica amministrazione, che ha tenuto in ostaggio il progetto per mesi, tra due diligence e balzelli vari, e che ancora non riesce a trovare la sua naturale conclusione.

(Il Romanista - A. De Angelis)