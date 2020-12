Fonseca, la big resta indigesta: «Abbiamo giocato da bambini»

La Roma l'indomani della pesante sconfitta in rimonta subita contro l'Atalanta prova a capire il motivo che ha prodotto il blackout del secondo tempo. I giallorossi, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, non sono risuciti a limitare la squadra di Gasperini che si è dimostrata straripante. Al termine della gara però è lo stesso tecnico Fonseca che non ha voluto trovare alibi davanti ai giornalisti, parlando molto dell'atteggiamento tenuto in campo. «Non voglio cercare alibi, una squadra che fa un primo tempo da guerrieri con grande intensità, poi non può giocare una ripresa da ragazzini, da bambini. È una questione di atteggiamento, abbiamo giocato soltanto 45 minuti e non 90. E se lo fai contro l'Atalanta, diventa difficile. I ragazzi avevano giocato un buon primo tempo pensavo potessero continuare a giocare in quel modo. Ilicic? Non siamo riusciti mai a chiuderlo in marcatura, gli abbiamo lasciato lo spazio per fare ciò che voleva» sono le sue parole al termine del match.

(Il Messaggero)