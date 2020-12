Fondi, firme a gennaio. Sui tamponi non ci sarà il laboratorio unico

I private equity (Cvc, Advent, Fsi) entreranno ufficialmente nella struttura della Serie A. L’accordo porterà 1,7 miliardi nelle casse delle società, che cederanno il 10% della A e potranno anche accedere a una linea di credito di 1,2 miliardi. «I club all’unanimità – si legge in una nota –, riconoscendone l’impegnativo e incessante lavoro svolto, hanno rinnovato il mandato al Comitato formato da Agnelli, Campoccia, De Laurentiis, Fenucci e Fienga e all’a.d. Lega De Siervo di proseguire la negoziazione con il Consorzio per definire tutti gli aspetti della trattativa» Per quanto riguarda il protocollo anti Covid, invece, accantonata l'idea di un’azienda unica per la centralizzazione dei tamponi. i quattro laboratori che si erano proposti non offrono garanzie su tempi e copertura territoriale. Come resta insuperabile l’ostacolo dei costi.

(gasport)