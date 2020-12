Dzeko-Mayoral: la Roma ora ci prova

Fra gli esperimenti su cui ultimamente Fonseca sta lavorando a Trigoria c'è far convivere Edin Dzeko e Borja Mayoral. Finora lo spagnolo è stato l’attaccante di Coppa, mentre per le partite più dure di campionato è stato sempre Dzeko a giocare, tranne quando è stato fermato dal Covid. Risultato: entrambi hanno un bottino di 4 reti, con lo spagnolo in possesso addirittura di una media gol-minuti migliore del bosniaco. E così, mentre a inizio stagione Fonseca aveva esplicitato come non avesse in mente una convivenza tra i due, adesso invece sta coltivando l’idea di un tandem abbastanza (ma non troppo) fuori dall’ordinario: «Dzeko con Mayoral? Può essere una possibilità, Borja è in crescita».

(Gasport)