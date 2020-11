Van Meegeren e il quadro "Cristo e l'adultera": una copia è nell'ufficio di Dan Friekdin

Col debutto il prossimo 20 novembre negli Stati Uniti e il 4 dicembre in Italia, fa parlare il film che segna l'esordio alla regia del presidente della Roma Dan Friedkin, "The Last Vermeer", che narra la storia di Han van Meegeren, un artista considerato tra i più grandi falsari d'arte del XX secolo, che ingannò i nazisti cedendo a Himmler falsi dal ricavato enorme, mentre un falso Johannes Vermeer, "Cristo e l'adultera", finì nella collezione privata di Göring.

Il film, come riporta il sito, si concentra anche sul quadro "Cristo e l'adultera" e una delle due versioni (almeno) esistenti è esposta presso la Casa della storia europea a Bruxelles, nell'ambito di una mostra sulla storia della falsificazione, l'altra è invece nell'ufficio di Friedkin.

"Non tutto è bianco o nero. E l’intera idea di cosa costituisca l’arte è stata la parte più importante. Nel film siamo riusciti a non tagliare le scene delle pennellate facendo vedere in modo efficace l'impressione di un dipinto. C’è una grande arte che non ha notorietà. Chi dice che questo artista sia migliore di un altro?", le dichiarazioni al sito di Friedkin sul film in uscita.

(news.artnet.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE