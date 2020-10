VIDEO - Il trailer di "The Last Vermeer": debutto da regista per Dan Friedkin, produzione del figlio Ryan

Arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 dicembre col titolo di "The Last Vermeer", "Lyrebird" la versione originale negli Stati Uniti dov'è uscito lo scorso anno: è il film che vede il debutto alla regia di Dan Friedkin, presidente della Roma. A produrlo, sarà il figlio Ryan che ormai da quasi due mesi è nella capitale per seguire da vicino le vicende giallorosse.

Il film narra la storia di Han van Meegeren, falsario olandese che cedette ai nazisti falsi dipinti di Johannes Vermeer per milioni di dollari. Ispirato alla storia raccontata anche nel libro di Jonathan Lopez, "The Man Who Vermeers", come protagonista ci saranno Guy Pearce ('Il discorso del Re' e 'Iron Man 3' tra gli altri) e Claes Bang ('The Square' oltre a varie serie tv).