Roma, tatuaggio shock con Anna Frank: la polizia indaga per istigazione all'odio razziale

Dopo gli adesivi razzisti all'Olimpico, per i quali furono denunciati dodici ultrà, una immagine molto simile viene diffusa in queste ore da un video divenuto virale: un filmato che immortala un tatuaggio del classico mezzobusto di Anna Frank con la maglia della Roma. Aperta un'inchiesta, come riporta l'edizione online del quotidiano si tratterebbe di un’opera fatta per sfregio probabilmente da un tifoso della Lazio. “Non è mai goliardia fare ironia su Anna Frank, è istigazione all’odio razziale. Spero che polizia identifichi gli autori perché questi gesti non meritano tolleranza”, queste le parole di Ruth Duraghello, presidente della Comunità ebraica di Roma.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE