Lazio, slitta l'allenamento: si valutano le posizioni dei tre positivi

È una giornata importante per la Lazio, al centro della vicenda tamponi, alla vigilia del match con la Juventus. Come riporta l'edizione online del quotidiano sportivo, l'allenamento di oggi, previsto inizialmente alle 10 di questa mattina, si terrà nel pomeriggio alle 15.30.

È possibile che la società si sia presa qualche ora in più per valutare se far giocare o meno i tre positivi (in caso di positività anche l'allenamento costituisce una violazione del protocollo Figc), ma può anche essere che si stia aspettando l'esito di nuovi tamponi.

