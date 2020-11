Fiorentina, Barone: "Milik? No, abbiamo gli attaccanti giusti"

GASPORT - Depennata la Fiorentina dalla corsa per accaparrarsi Arek Milik a gennaio, almeno stando alle dichiarazioni del dg del club viola, Joe Barone. Uno stralcio della sua intervista al quotidiano sportivo:

Prandelli ha delle idee diverse da Iachini.

«Idee che sono convinto valorizzeranno i nostri tre attaccanti Vlahovic, Kouame e Cutrone, tre ottimi giocatori. Il calcio di Cesare farà rendere ancora di più Ribery che a volte brucia energie inutilmente, esalterà il rendimento di un Castrovilli che è partito alla grande e di Amrabat che era e resta un grande acquisto».

[...]

Si è parlato anche della possibilità nel mercato di gennaio di ingaggiare un centravanti tipo Milik o Piatek.

«Noi abbiamo gli attaccanti giusti. Punto e basta. Non vedo l’ora di vederli lavorare con Cesare. A proposito, dopo aver fatto fare esperienza al giovane tecnico Aquilani con Iachini ora abbiamo portato avanti un altro allenatore del settore giovanile e cioè Donadel. Come società cerchiamo di valorizzare le nostre figure. Sono dettagli ma per noi sono dettagli importanti».

[...]