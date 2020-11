Borja Mayoral: un'altra occasione per convincere Fonseca e la Roma

Non è un'ultima spiaggia, ma nel match di Europa League di domani contro il Cluj Borja Mayoral è senza dubbio chiamato a far meglio rispetto alle ultime uscite. Il rendimento al di sotto delle aspettative non è solo una sua responsabilità, date anche le formazioni del tutto sperimentali che Paulo Fonseca gli ha schierato attorno, ma adesso il vice-Dzeko deve iniziare a dare qualche garanzia.

L'attaccante non potrà contare sul supporto di Carles Perez, ai box per la partita di domani. Assente anche Gianluca Mancini, che sconterà l'ultima giornata di squalifica europea.

Sempre più insistenti, poi, le voci di una rescissione tra il club e Javier Pastore che però, come sostenuto dal suo agente in esclusiva per LaRoma24.it, dopo il rientro dall'infortunio si giocherà nuovamente le sue carte in giallorosso.

(Corsera)