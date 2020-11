Adesso l’emergenza è totale

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Avevano provato a stringere i denti, ma il problema all’adduttore e quello al quadricipite hanno avuto la meglio su Mancini e Veretout. Il difensore azzurro, così come Ibanez, era stato mandato in campo dal primo minuto senza essere al meglio della condizione per un risentimento accusato nella partita con il Parma e ha dovuto chiedere il cambio al 38’ della prima frazione di gara per riacutizzarsi dello stesso dolore, una ricaduta già evidente prima della sostituzione in favore di Juan Jesus.

Mancini sembra che il danno non sia grave. Situazione simile quella di Veretout, rimasto sul terreno di gioco fino all’intervallo nonostante una fitta accusata alla coscia destra intorno al 40’: il francese si è fatto fasciare la gamba , ma non è bastato per continuare a giocare la gara di Napoli . [...] Dopo aver scongiurato la lesione muscolare la scorsa settimana persembra che il danno non sia grave., rimasto sul terreno di gioco fino all’intervallo nonostante una fitta accusata alla coscia destra intorno al 40’: il