Roma, e adesso? Nessun erede per Zaniolo ma in attacco occhi su Kokorin

L'infortunio di Nicolò Zaniolo convoglia l'attenzione mediatica, ma in casa Roma c'è anche da pensare al calciomercato. A Trigoria si starebbe pensando di trattenere Justin Kluivert, vista la stima di Paulo Fonseca - mostrata per lo più all'inizio dell'ultima stagione - per il giocatore e l'inconsistenza di alternative: Callejon costa troppo e non è convinto di rimanere in Italia, Bernardeschi non strega, e la proposta di Pereyra non smuove la dirigenza giallorossa.

Intanto per l'attacco spunta il nome di Kokorin, in scadenza nel 2021. Ufficializzate le cessioni di Kolarov e Schick, mentre per Smalling si attendono novità positive nel giro di 3 o 4 giorni. Per l'out di sinistra, poi, offerto Boli Bolingoli-Mbombo del Celtic Glasgow.

(gasport)