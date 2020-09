Friedkin vuole far scegliere Fonseca. Fienga valuta Pereyra del Watford

Data la situazione attuale del club, la linea della Roma è quella di non stravolgere i piani di mercato a seguito dell'infortunio di Zaniolo. E' inevitabile però che delle riflessioni si siano fatte: ed ecco che i giallorossi sono tornati a pensare a Bonaventura, con tanto di telefonata per capire se ci fossero i margini per inserirsi. Risposta negativa.

Alla Roma è stato poi proposto Pereyra, ex di Udinese e Juventus retrocesso con il Watford. Fienga ha preso tempo, così come il Torino: il calciatore è stato infatti proposto anche ai granata. L'argentino è valutato intorno ai 12 milioni di euro, ma il prezzo del cartellino è destinato a scendere con l'avvicinarsi degli ultimi giorni di mercato e il decreto liquidità darebbe una mano per il pagamento dell'ingaggio.

Eventualmente l'ipotesi è quella di trattenere a Trigoria uno tra Under e Kluivert, vista la partenza ormai quasi certa di Perotti - destinazione Fenerbahce o Spartak Mosca -. Diverse situazioni verranno monitorate, mentre le cessioni di Kolarov e Schick diventano ufficiali.

(Il Messaggero)