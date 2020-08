«Pronto, Dzeko?...». Pirlo chiama il centravanti e progetta il super tridente con Edin, Ronaldo e Dybala

Andrea Pirlo è sceso in campo per dare la spinta decisiva e per portare Edin Dzeko alla Juve. L'allenatore bianconero ha contattato l'attaccante della Roma, per manifestargli il suo gradimento e spiegargli perché lo considera centrale per la sua idea di gioco.

Nei giorni scorsi Dzeko aveva confidato agli amici più stretti di essere molto lusingato dalla corte della Juventus, ma allo stesso tempo di avere qualche perplessità. Grazie a Pirlo ora sa che il suo sbarco a Torino servirebbe a completare un reparto offensivo di livello top. La Roma, che non ha né intenzione né necessità di cedere il suo capitano (andrà a scadenza nel 2022, se resterà gli verrà proposto un altro anno con ingaggio da spalmare) aspetta di parlare con lui: se dirà di voler andare via, la Roma lo accontenterà e si metterà seduta per trattare con l’acquirente. Non c’è solo la Juventus: è in corsa anche l’Inter, club molto apprezzato e dove è pronto ad arrivare il suo amico Kolarov.

(Gasport)