Delneri: "Totti il più forte che abbia mai allenato. È stato universale"

GASPORT - Luigi Delneri, ex allenatore della Roma e attuale tecnico del Brescia, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del quotidiano sportivo in cui, tra le altre cose, ha parlato anche della società giallorossa e in particolare di Francesco Totti, il giocatore più forte da lui mai allenato. Questo un passaggio dell'intervista:

Giocatore più forte che abbia mai allenato?

«Totti era completo: destro, sinistro, tutto. Prevedeva il gioco, correva, aveva un gran fisico, era in grado di ricoprire più ruoli. Avrebbe potuto giocare in difesa o in porta: scherzo, ma non troppo. Io avevo una mezza idea di trasformarlo in un regista alla Pirlo, ma come potevamo privarci dei suoi gol? Totti è stato un universale. Non ho mai visto Di Stefano, ma tanti mi hanno raccontato di come sapesse fare tutto. Credo che Totti, fatte le debite proporzioni di palmares, si possa avvicinare a Di Stefano».