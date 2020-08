Caccia al ds, ora spuntano le piste straniere: in corsa anche Rangnick e Orta

I nomi in prima fila per il posto di ds della Roma erano quelli di Paratici e Ausilio. Il primo ha tante richieste, il secondo è stato confermato dall'Inter. Così tornano a a prendere quota le piste straniere. Sondati diversi profili, tra cui Ralph Rangnick (fresco di dimissioni dal Lipsia) e Victor Orta del Leeds.

Rangnick, com’è noto, era stato vicinissimo al Milan. Sia da allenatore che da manager ha lasciato un segno enorme in tutte le sue avventure, condite di scoperte e plusvalenze, grazie anche alla carta bianca che gli è stata concessa dalla Red Bull. Con lui come direttore sportivo (ma anche responsabile dell’area tecnica) si punterebbe decisamente sui giovani per un progetto a lungo respiro. Orta ha un profilo per certi versi simile. Il suo nome fu suggerito tempo fa a Pallotta da Baldini.

(Gasport)