Una stagione infinita. Si gioca e poi non ci si ferma più fino al Mondiale del Qatar 2022

Prende oggi il via una lunga 'stagione' calcistica che non si fermerà più fino al 18 dicembre 2022, data in cui è prevista la finale dei mondiali in Qatar. Dopo la Coppa Italia sarà la volta del campionato, che si concluderà ad agosto una manciata di giorni prima che i calciatori più rappresentativi vadano in ritiro per preparare la Nations League 2020/2021. Tra settembre e dicembre campionati e coppe europee, edizioni '20/21, poi una sosta invernale che non potrà che essere ridotta a causa dell'Europeo, spostato nell'estate del 2021 con finale prevista per il 21 luglio.

Ad agosto sarà poi già di nuovo campionato, ma occhio al mondiale 2022 che sarà già dietro l'angolo. La Coppa del Mondo 2022 sarà infatti giocata in inverno, tra il 21 novembre e il 18 dicembre.

(Gasport)