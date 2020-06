Un pallone più leggero per Lopez. Mancini e Pellegrini insistono

Obiettivo comune per Pau Lopez e Mancini. Entrambi vorrebbero i esserci per il riavvio della stagione contro la Sampdoria. L’impressione è che sia più facile per il difensore, vittima di una slogatura al gomito che lo ha costretto al tutore. Discorso diverso per Lopez che cerca di recuperare da una mini-frattura al polso sinistro e non è ancora sicuro di farcela per la partita contro i blucerchiati. Da oggi, però, comincerà ad allenarsi con un pallone più leggero.

Da verificare anche le condizioni di Pellegrini: centrocampista due giorni fa ha accusato un affaticamento muscolare, ma il suo recupero non dovrebbe essere in dubbio, anche se lo staff tecnico eviterà qualsiasi tipo di forzatura.

(Gasport)