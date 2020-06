Messo a punto lo sprint finale. Fonseca cambia orari e dieta

Adesso che si conosce con certezza il giorno della ripresa del campionato (la Roma inizierà il 24 giugno contro la Samp), Fonseca può intensificare gli allenamenti, ma senza esagerare perché il rischio infortuni è sempre dietro l'angolo. Già da ieri sono aumentati i carichi e così per le prossime tre settimane, anche con l'aiuto dei ragazzi Primavera, che da oggi inizieranno ad allenarsi, e Diego Perotti che da ieri è tornato a lavorare in gruppo. Differenziato per Nicolò Zaniolo che si allenerà a parte ancora per una ventina di giorni, facendo qualche sortita tattica in gruppo, ma niente contrasti e partitelle. Non è escluso che inizialmente possa svolgere qualche seduta con i ragazzi di Alberto De Rossi che si alleneranno questa mattina. La squadra di Fonseca invece si ritroverà a Trigoria il pomeriggio, perché giocando quasi sempre alle 21.45 i giallorossi dovranno abituarsi ai nuovi orari. Cambiamenti anche nell'alimentazione che andrà moderata con la merenda del pomeriggio che inevitabilmente diventerà più sostanziosa.

(Gasport)