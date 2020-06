Pau Lopez sta ancora recuperando dall'infortunio subito al polso sinistro (microfrattura), ma, in una diretta Instagram, assicura di stare meglio. «Non so quando potrò tornare, spero tra poco. Farò altre prove, ma è ancora un po' complicato. Essendo un infortunio alla mano, vorrei curarmi bene - le parole del portiere giallorosso che poi sul trasferimento ha aggiunto - Non volevo lasciare il Betis, ma non potevo dire di no a un club storico come la Roma».

(Gasport)