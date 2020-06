Brescia, Lopez: "Giocare per le vittime? Non mescoliamo i piani"

Brescia è stata fra le città più martoriate dal dramma del Covid. Può essere un carburante ulteriore?

«So che forse non è quello che mi si vorrebbe sentir dire, ma io credo non vadano mescolate le cose. Ci vuole molto rispetto per quanto è successo, per chi ha sofferto davvero. Dobbiamo giocare per noi stessi, per la maglia, per i tifosi, perché è il nostro lavoro. Ma non confondiamo i piani. Il pallone è una cosa, la vita un’altra».