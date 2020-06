Cellino, linea dura: Balotelli fuori per "giusta causa"

La storia tra Mario Balotelli e Massimo Cellino finisce in tribunale: il presidente del Brescia ha dato mandato al suo legale di far partire il ricorso per la risoluzione per giusta causa, determinata, secondo la società, dalle assenze immotivate da alcuni allenamenti di fine maggio e dall’atteggiamento negligente durante il primo periodo di lavoro in casa attraverso la piattaforma online tra marzo e aprile scorsi.

In questi giorni Balotelli aveva presentato un certificato medico per giustificare l'assenza dagli allenamenti a causa di un attacco gastrointestinale, certificato che lo avrebbe coperto per tutta la settimana, ma la società non ha mai confermato né smentito questa versione. Il primo punto di rottura risale al 26 maggio, quando l'attaccante avrebbe comunicato di non sentirsi bene e di aver ricevuto l'ok da due medici del club, mentre il presidente del Brescia ha smentito e ha sempre parlato di mancata comunicazione.

(Gasport)