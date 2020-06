Antonucci: "Che emozione il primo gol col Vitoria Setùbal. A Roma spero di fare grandi cose..."

GIANLUCADIMARZIO.COM (G. CHIUCHIOLO) - In prestito al Vitoria Setùbal dalla Roma, reduce dal primo gol in Portogallo, Mirko Antonucci ha raccontato al portale sportivo le sue sensazioni: "Un’emozione fortissima! In quel momento non ho pensato a niente, solo che volevo vincere la partita. In quarantena mi sono allenato per tenermi pronto alla ripresa del campionato. Faccio l’esterno e a volte gioco più accentrato, vicino l’attaccante".

"Mi è dispiaciuto molto per il suo infortunio, sono felice che ora stia bene - dice su Nicolò Zaniolo - Ognuno fa il suo percorso, lui sta facendo grandi cose, io spero di farle a Roma e di prendere la mia strada". "Ci siamo conosciuti su Instagram! È molto importante la sua presenza qui mi dà forza sempre in ogni momento della giornata", così sulla fidanzata Ginevra. C'è da fare bene con il Vitoria Setùbal per convincere anche la Roma a puntare su di lui: "Poi si vedrà...".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE