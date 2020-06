Instagram, Antonucci festeggia la prima rete con la maglia del Vitoria Setubal: "Tu chiamale se vuoi, emozioni..." (FOTO e VIDEO)

Cinque giorni fa Mirko Antonucci festeggiava il suo debutto da titolare nel Vitoria Setubal, squadra dove si è trasferito in prestito lo scorso gennaio, oggi invece l'attaccante esterno ancora di proprietà della Roma ha potuto gioire per aver realizzato la sua prima rete con la maglia del club portoghese. Il gol è arrivato questo pomeriggio, al 78' della partita casalinga contro il Santa Clara, dove Antonucci è riuscito a portare i propri compagni di squadra sul momentaneo 2-1 insaccando la palla in rete su cross dalla destra di Eber Bessa. Vantaggio che però è durato solo 12 minuti, quando all'87' è arrivato il pareggio del Santa Clara. Per il classe 99 romano comunque rimane una giornata emozionante, come testimonia il post pubblicato sul proprio profilo Instagram dove, citando il celebre brano di Lucio Battisti, scrive: "Tu chiamale se vuoi, emozioni..."