Tulipani ormai sfioriti. Anche Kluivert è in bilico

L'avventura di Justin Kluivert con la maglia della Roma potrebbe essere arrivata al capolinea. Sembra infatti che il giovane olandese possa essere sacrificato dal direttore sportivo Gianluca Petrachi per risanare, un minimo, i conti della squadra giallorossa, che durante la prossima sessione di mercato avrà come primo obiettivo quello di vendere. L'amore tra i colori giallorossi e quelli olandesi finirebbe così del tutto, considerato che l'ultimo olandese sarebbe Karsdorp ma non piacendo al tecnico Fonseca potrebbe finire anche lui sul mercato. Gli olandesi che hanno vestito la maglia giallorossa nella storia sono stati solo cinque, a partire dal 2011 si sono infatti alternati Stekelenburg, Strootman, Emanuelson, Karsdorp e Kluivert, tutti legati dal destino di aver scaldato la piazza senza poter rimanere poi nella Capitale per regalare qualcosa ai tifosi.

(gasport)