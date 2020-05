Roma, Fonseca mette il veto sul jolly Cristante

Cristante non si muove da Roma. A deciderlo è Paulo Fonseca che reputa l’ex centrocampista dell'Atalanta uomo spogliatoio e calciatore troppo importante per il suo gioco: dà equilibrio, protegge la difesa, contribuisce alla fase offensiva con gli inserimenti, aggiunge qualità nella costruzione della manovra dal basso e ha un forte senso tattico. Come riferisce il quotidiano sportivo oggi in edicola, l’operazione con la Juventus per uno scambio con Mandragora difficilmente andrà avanti, nonostante entrambi i club, con un affare del genere, valutando tutti e due i giocatori 30 milioni di euro, ci avrebbero guadagnato.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE