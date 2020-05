Prof. Mariani: "Zaniolo sta rispettando i tempi, è sempre stato focalizzato sul rientro"

Del recupero di Nicolò Zaniolo dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro patita a gennaio ha parlato il professor Mariani, che l'ha operato a Villa Stuart: «Sta rispettando perfettamente i tempi di recupero che avevamo previsto per lui nelle tabelle. Lui è un talento naturale, perciò non mi sorprende che sia già tornato a toccare il pallone. D’altronde, fin dal momento del suo infortunio, è stato sempre focalizzato sul rientro in campo. Quando si siedono davanti a me e ascoltano il responso degli accertamenti - ha raccontato -, tutti hanno due tipi di reazione: o si piangono addosso o ti chiedono subito: “Quando torno a giocare?”. Ecco, Nicolò ha fatto parte del secondo gruppo, tant’è vero che mi ha fatto proprio quella domanda che ogni chirurgo vuole sentirsi fare».

(Gasport)