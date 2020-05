Il ritorno di Baldini, sarà consulente di mercato della Roma

Franco Baldini è pronto ad iniziare il quarto capitolo della sua avventura in giallorosso, dopo i precedenti incarichi nella Roma: in estate, infatti, sarà protagonista delle mosse di mercato per aiutare il club a risanare i conti tramite plusvalenze e abbattimento del costo del lavoro (sostanzialmente cedere i giocatori in esubero). Con la pista Friedkin che non si è ancora concretizzata, Pallotta ha chiesto all'amico Baldini di tornare ad essere operativo: questa volta, però, sembra solo come consulente esterno per le operazioni di mercato.

A Baldini si chiederà di trovare strade e spazi insperati sul mercato soprattutto inglese, ma anche francese o spagnolo. Il club giallorosso deve infatti piazzare giocatori come Pastore, Fazio, Jesus, Florenzi, Schick, Gonalons e Karsdorp, mentre in Inghilterra sta seguendo Pedro, Kean, Lovren, Vertonghen, Angel Gomes e su tutti sarà importante il parere di Baldini. La verità è che il rapporto con la Roma non si è mai interrotto, ma negli anni è solo cambiato.

(gazzetta.it)

