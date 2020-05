Roma, il piano di Friedkin: tenere Zaniolo e Pellegrini e investire 85 milioni

L'interesse di Dan Friedkin per la Roma non si è spento. Il magnate texano ha ovviamente rimodulato al ribasso la valutazione del club giallorosso, che si aggirerebbe ora sui 500 milioni di euro. Ciò che però l'imprenditore non avrebbe ridimensionato sono i progetti per il futuro del club: 85 milioni per l'aumento di capitale ed il veto alla cessione dei gioielli Pellegrini e Zaniolo. Al termine della giornata di borsa di ieri la capitalizzazione della Roma si attestava sui 250 milioni, un valore a metà strada tra i 300 milioni che dà dell’equity giallorosso Pallotta (a cui vanno aggiunti 300 di debiti) e i 200 stimati da Friedkin.

(Milano Finanza)