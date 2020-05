LIVE - Coronavirus, Ceferin: "Data del 3 agosto è solo raccomandazione non ufficiale". Club inglesi a rischio Champions per norme quarantena

Il mondo del calcio continua a discutere sulle ipotesi di ripartenza. Di ieri la notizia della proroga della chiusura dei campionati targati Figc fino al 14 giugno, una ratifica che allontana l'ipotesi di ripresa della Serie A per il 13 giugno come ventilato nei giorni scorsi. Queste tutte le notizie della giornata in tempo reale:

12.00 - L'obbligo di quarantena, annunciato dal governo britannico, rischia di compromettere il cammino europeo dei club d'Oltremanica. Da giugno chiunque entrerà nel Regno Unito, ad eccezione di chi proviene dall'Irlanda, dovrà osservare un periodo di due settimane di quarantena. Una misura precauzionale per minimizzare il rischio contagi. Inizialmente si pensava che lo sport d'élite sarebbe stato esonerato dalla norma, ma ora che il governo sembra intenzionato a non concedere eccezioni, è scattato l'allarme. Perché in agosto, quando dovrebbero concludersi Champions League e Europa League, i club britannici rischiano - scrive oggi il Sun - di non potervi partecipare. Secondo le future restrizioni sanitarie, infatti, sia Manchester City e Chelsea (impegnate in Champions League) che Manchester United, Wolverhampton e Rangers (in Europa League) non potranno viaggiare all'estero, mettendo in serio dubbio il loro proseguo nel torneo continentale.

11.00 - Apertura della Uefa alle varie federazioni europee per quanto riguarda la data di conclusione dei campionati. Il numero uno del massimo organismo calcistico europeo, Alexander Ceferin, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese sembra aver ammorbidito la sua posizione. Queste le sue parole: Le date del 20 luglio - per le federazioni classificate dal 16° al 55° posto nel ranking UEFA - e del 3 agosto - per quelle comprese tra il 1° e il 15° posto - sono state menzionate nelle presentazioni fatte durante gli incontri con segretari e presidenti delle 55 associazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e nelle riunioni tra gruppi di lavoro. Tuttavia, durante queste riunioni, abbiamo sempre menzionato che queste date sono solo raccomandazioni, formulate provvisoriamente e non ufficiali".

(Le Parisien)