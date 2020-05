Calciomercato: se parte Pezzella la Fiorentina pensa a Vertonghen

Anche la Fiorentina si aggiunge alla lunga lista delle pretendenti per Jan Vertonghen. La situazione del difensore belga che si trova in scadenza di contratto con il Tottenham fa gola a parecchi club, soprattutto italiani, come la Roma, il Napoli, che gli potrebbero garantire la partecipazione alle competizioni europee, e appunto la Viola. Come riferisce il quotidiano sportivo oggi in edicola, molto dipenderà da quello che vogliono fare i titolari, a cominciare da Pezzella corteggiato dal Valencia. In caso di cessione del capitano, i gigliati quindi punterebbero all'esperienza di Vertonghen. Per la Fiorentina resta comunque calda la pista che porta allo stopper della Juventus Daniele Rugani, vecchio obiettivo di mercato della Roma, che sogna di aprire un nuovo ciclo da protagonista.

(Corsport)