Boer e Berti vanno ad allenarsi con Fonseca

Con Fuzato che ha accusato un lieve fastidio muscolare e Pau Lopez ko per una microfrattura del polso sinistro, oggi Antonio Mirante si allenerà con tre portieri Under 20: Matteo Cardinali, Pietro Boer e Filippo Berti, rispettivamente classe 2001, 2002 e 2003. Il primo non è una novità: ha fatto il ritiro estivo in prima squadra nel 2018 e nel 2019, titolare della Primavera nel 2019/20 e, con Fuzato che nella prossima stagione andrà a giocare altrove per non disperdere il lavoro svolto in questi anni a Trigoria, Cardinali è il primo candidato a prenderne il posto.

Sarà, invece, Boer il prossimo titolare della Primavera, arrivato nel 2018 dal Venezia, mentre Berti difenderà i pali dell'Under 18.

(Il Romanista)