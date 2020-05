Roma, ancora la sfortuna: si «rompe» Pau Lopez, portiere ko 3 settimane

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La sfortuna sembra non voler abbandonare la Roma, neanche dopo quasi due mesi di stop dovuti al lockdown. Nella mattinata di ieri - Fonseca aveva concesso il giorno di riposo - è emersa la notizia del primo infortunato di tutta la Serie A dopo la ripresa: Pau Lopez. Il portiere nel primo allenamento della settimana ha subito la microfrattura del polso sinistro per compiere una parata e sarà costretto a circa 15-20 giorni di stop (non è necessario l'intervento chirurgico).

L'infortunio occorso allo spagnolo non è grave e nel caso in cui si dovesse tornare a giocare il 13 giugno dovrebbe farcela a difendere i pali della porta della Roma. Il club giallorosso ha comunque deciso di far allenare anche il giovane Boer, portiere della Primavera che ha immediatamente sostenuto tutte le visite mediche previste dal protocollo.

Le buone notizie arrivano da Zaniolo, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato due video mentre corre sui campi di Trigoria. Il numero 22 oltre agli esercizi sul campo effettua sempre sedute di potenziamento muscolare a casa dovrà lavorare per un mese abbondante per ritrovare la migliore forma fisica