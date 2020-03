Siviglia non sembra proibita: i tifosi acquistano i biglietti

Ieri molti tifosi, che avevano diritto alla prelazione (chi ha fatto finora le quattro trasferte europee), hanno acquistato il tagliando per Siviglia-Roma - quaranta euro il prezzo -, visto che al momento non ci sono limitazioni alla trasferta. A meno che la Spagna non decida di vietare la partita ai tifosi italiani. Il problema al momento resta quello di come arrivare, dato che non tutte le compagnie potrebbero garantire i voli: al momento è possibile prenotare aerei diretti o con scalo, ma la sicurezza che poi l’undici o il dodici mattina si riesca a decollare nessuno può darla. Intanto in questi giorni la società ha ridotto al minimo i contatti con l’esterno, come tutti i club in questa fase delicata, ma il pensiero dei giocatori è rivolto al campo e alla partita di Europa League contro il Siviglia.

(gasport)