Serie A, si recupera. Zhang: "Pagliacci"

Prima del duro attacco del presidente dell'Inter, Steven Zhang, al presidente di Lega di A Paolo Dal Pino, sembrava essersi tutto allineato, seppur con estrema fatica. La linea che si sta portando avanti, sui recuperi dei rinvii delle precedenti giornate, è la seguente: giocare le semifinali di Coppa Italia e far slittare la 26esima giornata in programma il 7 e l'8 marzo nel weekend successivo. A partire da Verona-Napoli venerdì 13 con la Roma che chiuderebbe la giornata contro la Sampdoria domenica 15 alle 20.45.

Questo fine settimana, invece, verrebbero giocate le sei gare rinviate dello scorso turno. Quindi Samp-Verona (ore 20,45), domenica Udinese-Fiorentina (20,45); lunedì 9, invece, Juve-Inter (20,45), Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (tutte alle 18,30). Questo per consentire di giocare a porte aperte. Il decreto in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna termina alla mezzanotte di domenica 8. Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma, rinviate il 22 febbraio verrebbero recuperate il 18 marzo. L'unica gara a restare fuori è Inter-Samp. Inoltre la terzultima giornata verrebbe ricalendarizzata al 13 maggio, un turno infrasettimanale in più per tutti. Questo quanto emerso dal consiglio straordinario telefonico di Lega, che ha informato i vari club tramite una lettera. Domani è in programma l'Assemblea di Lega.



(Il Messaggero)