L’iniziativa del club: «Sarà dedicata agli operatori sanitari la prima all’Olimpico»

Ennesima bella iniziativa della Roma a sostegno delle istituzioni e di chi si sta battendo nella lotta al coronavirus. La società giallorossa ha comunicato, con un nota sul proprio sito, di voler dedichere la prima partita in casa a porte aperte, dopo la ripresa dell’attività, agli operatori sanitari che sono stati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, per i quali saranno messi a disposizione cinquemila tagliandi gratuiti. Una parte del ricavato dei biglietti della sfida sarà poi donata alla campagna fondi lanciata dalla società per comprare attrezzature mediche, da destinare agli ospedali della Capitale.

(Corsera)