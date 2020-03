Fonseca punta Tiquinho Soares: «Mai pensato di andare via»

Paulo Fonseca sta trascorrendo questi giorni di quarantena nella sua abitazione a Roma. D'altronde non ha mai pensato di tornare in patria, in Portogallo, perché «Qui mi sento al sicuro, abbiamo tutto. La Roma ci offre le migliori soluzioni». Intanto però ammette di sfruttare questo stop per «monitorare giocatori che ci possono interessare per il futuro». Tra questi, come riferiscono i media lusitani, probabilmente c'è anche Tiquinho Soares attaccante del Porto. Su di lui pende una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma i giallorossi contano di spendere meno visto che è in scadenza nel giugno 2021.

(gasport)