Coronavirus, Gasperini: "Sento soltanto le sirene delle ambulanze. In Lombardia siamo organizzati ma cosa accadrebbe a Roma o Napoli?"

Gian Piero Gasperini è stato intervistato dal quotidiano sportivo all'indomani dello storico passaggio ai quarti di finale dell'Atalanta. Il tecnico nerazzurro ha parlato della situazione che si respira a Bergamo e dintorni per via dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo l'Italia: "Per quel che ci riguarda, nel giro di poche ore siamo passati dalla gioia per aver realizzato una grande impresa alla consapevolezza di vivere qualcosa di inimmaginabile. Sento soltanto le sirene delle ambulanze. State a casa, state in famiglia, non uscite. E da queste parti, in Lombardia, siamo sufficientemente organizzati, pur se in difficoltà. Mi chiedo cosa potrebbe accadere a Roma, a Napoli".

(Corriere dello Sport)